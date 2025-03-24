Россиянин привез из Вьетнама лимон. Он нарушил закон

Ранее в пресс-службе Россельхознадзора сообщили о выявлении заражения западным цветочным трипсом в малине из Марокко. Там отметили, что западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным насекомым-вредителем, он был отмечен более чем на 250 видах растений. Зараженные растения замедляются в росте, теряют листья и цветы, плоды деформируются. Снижается урожайность культур. Собственник малины принял решение об уничтожении партии этой ягоды.