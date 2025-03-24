Россиянин привез из Вьетнама лимон. Он нарушил закон

Дело об административном правонарушении возбудили в отношении россиянина, который провез на территорию России подкарантинный лимон и полисциас кустарниковый из Вьетнама, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Инцидент произошел 21 марта. Во время карантинного контроля в пункте пропуска в иркутском аэропорту у пассажира нашли растение лимона и полисциас кустарниковый в почве. Эти растения не имели фитосанитарных сертификатов. Оказалось, что мужчина привез их из Ханоя.
В ведомстве напомнили, что несертифицированная продукция и почва могут представлять угрозу сельскому хозяйству региона. 24 марта растения были изъяты и сожжены в котельной.
В отношении пассажира авиарейса возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП («Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза»). Для физических лиц нарушение этой статьи влечет наложение штрафа в размере от 300 до 500 ₽
Ранее в пресс-службе Россельхознадзора сообщили о выявлении заражения западным цветочным трипсом в малине из Марокко. Там отметили, что западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным насекомым-вредителем, он был отмечен более чем на 250 видах растений. Зараженные растения замедляются в росте, теряют листья и цветы, плоды деформируются. Снижается урожайность культур. Собственник малины принял решение об уничтожении партии этой ягоды.
До этого Россельхознадзор попросил не ввозить табак из Индии из-за мухи-горбатки, Megaselia scalaris (Loew). Это универсальный вредитель, который обладает высокой плодовитостью и может размножаться в том числе в закрытых помещениях. Она может заражать муку, сою, картофель, бананы, дыню, сыры и другие продукты питания.
Кроме того, вредитель опасен для домашних животных и человека: поселяясь в кожных ранах, кишечнике, легких, слизистой глаз, он может вызывать миазы. Также является переносчиком холеры.