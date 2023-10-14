Россиянин, получивший «Оскар» в мире фотографии, рассказал о своем снимке

«Победить в этом соревновании — как получить “Оскар”, — объясняет Коростелев. — Это самый главный в мире конкурс кадров дикой природы. Его проводит Музей естественной истории в Лондоне, и все фотографы специально берегут для него лучшие кадры».

Михаил снимает дикую природу больше десяти лет, но тут победил впервые. Его работа «Питомник бегемотов» стала лучшей в номинации «Под водой».

«До этого никто не снимал гигантов под водой, — рассказывает Коростелев. — Кадр, который я сделал, — не случайность. Сначала я нашел в ЮАР озеро с прозрачной водой. Потом несколько недель наблюдал за семьей бегемотов, снимал их на подводный дрон, изучал их реакцию и только после этого решил, что могу зайти к ним в воду».

Михаил рассказывает: он был уверен, что это безопасно, «несмотря на то, что у этих зверей — репутация кровожадных и беспощадных убийц, которые, когда видят человека рядом, нападают и перекусывают его пополам».

«Так случилось, что победный кадр я сделал, когда был в этом месте проездом с друзьями на лодке, не планировал заходить в воду, — вспоминает фотограф. — Я увидел самку с детенышами, за минуту подошел к бегемотам, сделал кадр, они поплыли в сторону, а я вернулся на лодку. И экспресс-сьемка принесла мне победу в самом престижном конкурсе».