09:38 (мск), источник: © РИА Новости

Россиянин, получивший «Оскар» в мире фотографии, рассказал о своем снимке

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россиянин Михаил Коростелев, ставший победителем самого престижного в мире конкурса среди фотографов дикой природы Wildlife Photographer of the Year, рассказал РИА Новости о том, как сделал победный снимок.

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Источник: Михаил Коростелев

«Победить в этом соревновании — как получить “Оскар”, — объясняет Коростелев. — Это самый главный в мире конкурс кадров дикой природы. Его проводит Музей естественной истории в Лондоне, и все фотографы специально берегут для него лучшие кадры».

Михаил снимает дикую природу больше десяти лет, но тут победил впервые. Его работа «Питомник бегемотов» стала лучшей в номинации «Под водой».

«До этого никто не снимал гигантов под водой, — рассказывает Коростелев. — Кадр, который я сделал, — не случайность. Сначала я нашел в ЮАР озеро с прозрачной водой. Потом несколько недель наблюдал за семьей бегемотов, снимал их на подводный дрон, изучал их реакцию и только после этого решил, что могу зайти к ним в воду».

Михаил рассказывает: он был уверен, что это безопасно, «несмотря на то, что у этих зверей — репутация кровожадных и беспощадных убийц, которые, когда видят человека рядом, нападают и перекусывают его пополам».

«Так случилось, что победный кадр я сделал, когда был в этом месте проездом с друзьями на лодке, не планировал заходить в воду, — вспоминает фотограф. — Я увидел самку с детенышами, за минуту подошел к бегемотам, сделал кадр, они поплыли в сторону, а я вернулся на лодку. И экспресс-сьемка принесла мне победу в самом престижном конкурсе».

Коростелев говорит, что сразу понял, что получившийся кадр «выстрелит». «Я приберег его для самого престижного конкурса, зная, что он выиграет», — говорит фотограф. Так и случилось.

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