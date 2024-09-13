Россиянин на сап-борде чуть не уплыл в Турцию

Спасатели из Туапсе помогли одному из туристов не пересечь государственную границу в море около поселка Джубга. Мужчина решил поплавать на сап-борде, устал, решил отдохнуть на доске и нечаянно уснул.
Проснулся он уже вечером вдали от берега. Поднялся ветер, и самостоятельно вернуться домой у незадачливого мореплавателя не получалось. К счастью, он смог обратиться за помощью к специалистам местного центра спасения «Кубань-СПАС», который и поделился историей в своем телеграм-канале.
Спасатели вышли в море, не имея точных координат сап-бордиста, зато были с ним на связи. После некоторого времени им улыбнулась удача: мужчину нашли в 10 километрах от берега. Его забрали на борт катера и помогли вернуться на сушу.
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