Россиянин изобрел шлем для возможного падения на Марс

Новую конструкцию космического шлема для внекорабельной деятельности на Луне или Марсе изобрел научный сотрудник Ракетно-космической корпорации «Энергия» Олег Цыганков. К традиционному шлему, с неукрепленной внешней стеклянной частью он добавил дугообразную защитную деталь — «гарду», которая, по замыслу изобретателя, сможет защитить его при падении на поверхность Луны или другой планеты.

Как сообщили в Роспатенте, предлагаемый шлем содержит каску с остеклением и дугообразную гарду, расположенную с зазором 20−25 мм относительно сферической поверхности остекления. В середине гарда снабжена дополнительной опорой. Конструкция крепится к корпусу скафандра, ее можно, по необходимости, монтировать и демонтировать.

Данное изобретение относится к средствам повышенной безопасности деятельности космонавта в скафандре на поверхности Луны, Марса и других «астрономических объектов». Поскольку на них ослаблена (по сравнению с земной) гравитация, космонавт постоянно будет подвергаться риску нарушения равновесия и падения. Серьезные травмы, скорей всего, ему не грозят, поскольку тело космонавта будет весить на Луне значительно меньше. Но, что касается внешних элементов скафандра, они при контакте со скальными обломками могут быть повреждены. Поэтому гарда, по сути, нужна больше для сохранения их целостности.

Далее в патенте подробно описывается характеристика поверхности лунных морей, на которых можно поломать шлем. Она — «слабоволнистая, с неровностями до 1 метра и уклоном до 0,1 метра, представляет собой щебеночно-каменистую россыпь с валунными включениями». Крупные фракции и обломки размером от 1 сантиметра до 10 метров частично погружены в толщу пылевато-песчаного и пылевого слоя. Что касается горных районах Луны, там, по словам автора разработки, ожидается еще более сложная геологическая обстановка, поскольку там основными элементами рельефа станут кратеры, достигающие в диаметре 80−200 километров.

Что касается рельефа в зоне посадки на Марс, он может представлять собой каменистую равнину (камни занимают до 20% площади) с округлой галькой, булыжниками, валунами до 1 метра в поперечнике. Встречаются на Марсе также камни с острыми кромками, поверхности в виде застывшей лавы. Поскольку сила притяжения на Марсе почти в 2,4 раза больше по сравнению с лунной, на красной планете вероятность получения травмы при падении лицом вниз возрастет.

Шлем должен быть прочным к воздействию нагрузок, тепло- и морозостойким, остекление в нем должно быть из светопрозрачных полимеров и силикатного стекла.

Космонавту на Марсе или Луне можно было бы избежать падения, если бы он поддерживал равновесие при помощи одного или двух альпенштоков-посохов по примеру «скандинавской ходьбы», рассуждает автор. Однако это сделает несвободными его руки для для подбора геологических образцов и укладки их в тару. Поэтому Цыганков все-таки предлагает защиту на шлем, чем-то напоминающую забрало на рыцарских доспехах или защитные маски для хоккейных вратарей.