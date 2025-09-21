Россияне жалуются на неожиданные туристические «поборы» в Абхазии

Российские туристы все чаще сталкиваются с системой скрытых поборов в Абхазии — от обязательных депозитов в кафе до вымогательства денег под видом штрафов. Несмотря на рекордный рост популярности курорта в 2025 году, когда республика обогнала Турцию по спросу, отдых для многих омрачают скандальные заявления чиновников и сомнительные практики местного бизнеса. О том, почему «курортная идиллия» оборачивается испытанием для кошелька и нервов — в материале ВФокусе Mail.