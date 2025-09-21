Россияне жалуются на неожиданные туристические «поборы» в Абхазии

Отдых с накруткой
Российские туристы столкнулись с системой скрытых поборов в абхазских заведениях. Путешественница Светлана Орлова рассказала крымскому изданию, как в популярном сухумском кафе, расположенном в историческом здании, гостей заставляют платить 1000 рублей просто за вход. В других заведениях распространена практика депозитов от 1500 рублей, которые не получится забрать, даже если в планах было только выпить кофе и насладиться видами.
«Мы с друзьями отказались и ушли. Таких заведений здесь немало. Многие туристы сильно разочаровываются и уходят, а заведение пустует. В результате в минусе остаются все: и бизнес, и гости страны», — заявила Орлова.
Эта ситуация особенно парадоксальна на фоне растущей популярности Абхазии у российских туристов — в 2025 году республика обогнала Турцию по востребованности, показав рост спроса на 10%. Однако вместо улучшения сервиса многие предприниматели отдают предпочтение сомнительным методам работы.
Проблема выходит за рамки ресторанного бизнеса. Туристы сообщают о наценках до 50% на сувенирную продукцию, продаже поддельного алкоголя и даже случаях вымогательства денег под видом штрафов со стороны людей в полицейской форме.
У озера Рица, помимо официального экологического сбора в 350 рублей, с посетителей требуют дополнительные платы за «присмотр» за автомобилем и другие необязательные услуги. Многие аттракционы, включая зиплайны и тарзанки, работают без должной сертификации, что создает прямую угрозу для безопасности отдыхающих.
Дошираковый туризм
Скандал с «бедными туристами из России», предпочитающими лапшу быстрого приготовления вместо местных сувениров, разгорелся в июне 2025 года, когда чиновница Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая публично заявила, что таким гостям «не место» в республике. По ее мнению, билет Москва-Сухум за 1500 ₽ привозит на курорты граждан России, которые «стоят в очереди даже за бесплатной водой» и ничего не тратят на месте, якобы тем самым подрывая экономику.
Ее слова, произнесенные на круглом столе по туризму, вызвали волну возмущения в российских соцсетях и СМИ, так как именно россияне составляют 80% турпотока республики. Скандал привел к увольнению чиновницы, а извиняться за ее выходку пришлось президенту Бадре Гунбе.
«Я, как и абсолютное большинство граждан Абхазии, возмущен высказываниями сотрудников министерства туризма в адрес наших гостей», — заявил абхазский лидер, добавив что эта ситуация «наносит ущерб авторитету страны».
Позже приносить извинения публично пришлось также руководителю Фонда кино Абхазии. Он негативно высказался об экономных туристах из России и призвал местных предпринимателей прекратить работу с российскими туроператорами.
Позже в видеообращении, опубликованном на его личной странице в соцсети, Басария признал ошибку и выразил сожаление о своей формулировке. «Я понимаю, что мои слова задели многих. Сегодня я ясно осознаю, что провокационные высказывания представляют куда большую угрозу для страны, чем любой турист», — заявил он.