Россияне заявили, что успех в карьере зависит от формы одежды. Опрос

Большинство россиян считают, что успех в карьере зависит от формы одежды. Это выяснилось в ходе исследования, которое провел сервис «Работа.ру». Полученными данными авторы опроса поделились с РБК Life.
В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.
Уверены, что одежда оказывает влияние на работу и карьеру, 81% россиян. Внутри этой категории респондентов мнения разделились так:
- 26% — считают, что удобство вещей стимулирует производительность;
- 20% — видят в одежде способ повышения авторитета в глазах коллег, клиентов и начальства;
- 18% — уверены, что красивый внешний вид повышает настроение, а значит, отражается на рабочих результатах;
- 17% — думают, что определенная одежда, униформа или костюм, помогает сосредоточиться.
Мнение, что одежда не оказывает никакого влияния на работу и карьеру, высказали 19% участников опроса.
Далее аналитики выяснили, какова доля расходов на составление рабочего гардероба в бюджетах россиян. Выяснилось следующее:
- 25% — на рабочий гардероб тратят менее 10% от своего годового бюджета;
- 24% — вкладывают в покупку такой одежды от 10 до 25%;
- 7% — расходуют до половины своих доходов на служебную экипировку;
- 1% — тратят более 50% бюджета на покупку одежды для работы.
16% участников опроса сообщили, что одеждой их обеспечивает работодатель. А по словам еще 27% опрошенных, их рабочий гардероб не отличается от повседневного, поэтому и дополнительных расходов на эти цели нет.
37% опрошенных россиян хотели бы всегда работать в джинсах. Так чаще всего хотят ходить в офис 41% жителей Москвы и Московской области и 39% жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Каждый четвертый (25%) отдает предпочтение деловому костюму. Среди них 32% краснодарцев и 28% свердловчан.
11% респондентов выбрали спортивный костюм, 9% — одежду для дома, 2% — пижаму. 16% участников опроса отметили другие варианты, не вдаваясь в детали, о какой именно предпочтительной форме одежды идет речь (главное, чтобы из хорошей ткани и яркой расцветки).