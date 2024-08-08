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Россияне заявили, что успех в карьере зависит от формы одежды. Опрос

Но в деловом костюме на работу готова ходить лишь четверть респондентов.

Источник: Freepik

Большинство россиян считают, что успех в карьере зависит от формы одежды. Это выяснилось в ходе исследования, которое провел сервис «Работа.ру». Полученными данными авторы опроса поделились с РБК Life.

В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

Уверены, что одежда оказывает влияние на работу и карьеру, 81% россиян. Внутри этой категории респондентов мнения разделились так:

  • 26% — считают, что удобство вещей стимулирует производительность;
  • 20% — видят в одежде способ повышения авторитета в глазах коллег, клиентов и начальства;
  • 18% — уверены, что красивый внешний вид повышает настроение, а значит, отражается на рабочих результатах;
  • 17% — думают, что определенная одежда, униформа или костюм, помогает сосредоточиться.

Мнение, что одежда не оказывает никакого влияния на работу и карьеру, высказали 19% участников опроса.

Далее аналитики выяснили, какова доля расходов на составление рабочего гардероба в бюджетах россиян. Выяснилось следующее:

  • 25% — на рабочий гардероб тратят менее 10% от своего годового бюджета;
  • 24% — вкладывают в покупку такой одежды от 10 до 25%;
  • 7% — расходуют до половины своих доходов на служебную экипировку;
  • 1% — тратят более 50% бюджета на покупку одежды для работы.

16% участников опроса сообщили, что одеждой их обеспечивает работодатель. А по словам еще 27% опрошенных, их рабочий гардероб не отличается от повседневного, поэтому и дополнительных расходов на эти цели нет.

37% опрошенных россиян хотели бы всегда работать в джинсах. Так чаще всего хотят ходить в офис 41% жителей Москвы и Московской области и 39% жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Каждый четвертый (25%) отдает предпочтение деловому костюму. Среди них 32% краснодарцев и 28% свердловчан.

11% респондентов выбрали спортивный костюм, 9% — одежду для дома, 2% — пижаму. 16% участников опроса отметили другие варианты, не вдаваясь в детали, о какой именно предпочтительной форме одежды идет речь (главное, чтобы из хорошей ткани и яркой расцветки).