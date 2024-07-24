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Россияне заинтересовались одним видом туризма

Россияне все чаще стали отдавать предпочтение экотуризму. Об это сообщает ИА «Регнум».

Источник: Газета.Ру

По информации издания, в прошлом году национальные парки и заповедники посетили свыше 14,5 миллиона человек. В этом сезоне спрос увеличился: природные достопримечательности привлекли уже 6,7 миллиона путешественников, что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Отмечается, что экотуризм в России активно развивается, появляется инфраструктура, обустраивается экомаршруты и зоны отдыха.

Ранее сообщалось, что лучшие гиды страны, которых определило Русское географическое общество, назвали любимые места для путешествий по России. Так, лауреат одной из номинаций Константин Аверин рассказал о городах Правдинск, Знаменск и Гвардейск, а также поселке Железнодорожный Калининградской области.