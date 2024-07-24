Россияне заинтересовались одним видом туризма

По информации издания, в прошлом году национальные парки и заповедники посетили свыше 14,5 миллиона человек. В этом сезоне спрос увеличился: природные достопримечательности привлекли уже 6,7 миллиона путешественников, что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года.