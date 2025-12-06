Россияне высказались о приговоре суда по делу Ларисы Долиной

На вопрос «Считаете ли вы, что дело Ларисы Долиной должно стать прецедентом для последующих судебных разбирательств по схожим ситуациям» респонденты продемонстрировали поляризацию взглядов. Почти 40% полностью не согласны с тем, что это решение следует использовать как основу для будущих дел, тогда как около 44% выразили разную степень согласия. Полученная пропорция указывает на отсутствие общественного консенсуса и на заметный уровень сомнений в качестве вынесенного решения.