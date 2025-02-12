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Россияне все чаще интересуются недвижимостью в дальних регионах

Недвижимость в России привлекает все большее внимание россиян, особенно в дальних регионах. Согласно исследованию Kalinka Ecosystem, на первом месте по интересу к недвижимости снова оказалась Москва с 81,8%. На втором месте — Сочи с 54,5%. Третье место разделили Санкт-Петербург и Крым, у которых одинаковая доля — 45,5%.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Аналитики отметили, что многие инвесторы стремятся разнообразить свои портфели, выбирая сразу несколько направлений, что и объясняет неравномерное распределение интереса.

Кроме популярных городов, россияне также проявляют интерес к более удаленным регионам. Например, Алтай привлек 40% покупателей, а Камчатка и Байкал — 10% и 5% соответственно. По 9% голосов собрали Калининград и Екатеринбург.

Что касается предпочтений в типах недвижимости, то большинство респондентов (90%) выбирают жилую недвижимость в городах. На втором месте оказались зарубежная и коммерческая недвижимость (по 81%), затем следуют загородные объекты (54%) и курортная недвижимость в России (36%).

«Востребованность российской недвижимости растет за счет необходимости вложения средств в понятный продукт и минимизации политических рисков. Например, Алтай входит в число наиболее привлекательных регионов с точки зрения инвестиций в недвижимость. В качестве примера приведу кейс: в одном из проектов на Алтае еще в 2022 году сотка земли стоила 45 тыс. руб., а в 2024 уже 100 тыс. руб., а это рост на 120% за два года», — отметил генеральный директор Kalinka Russia Алексей Чумалов.

Ранее эксперты назвали наиболее подходящие для расширения «Семейной ипотеки» регионы.