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Россияне все чаще слушают аудиокниги, а бумажные — передаривают

14 февраля отмечается не только День святого Валентина, но и День книгодарения — праздник тех, кто любит читать и презентовать книги другим. HiFi-стриминг Звук провел опрос и узнал, что россияне часто передаривают бумажные книги и все больше людей выбирают аудиоформат.
Источник: Reuters

Выяснилось, что 34% россиян дарят книги своим близким — обычно на день рождения (44%) и государственные праздники вроде Нового года или Международного женского дня (21%). Также 21% выбирают книги в подарок на важные события — такие как свадьба или повышение. Ну, а 14% могут подарить их без повода.

Треть опрошенных спрашивают человека о его предпочтениях, 20% же выбирают на свой вкус. 18% советуются с интернетом, а 14% ориентируются на популярность книги. Чаще всего дарят детям (38%), коллегам (30%) и родителям (20%). Самые популярные жанры: фэнтези (26%), научпоп (25%) и детективы (22%). Кроме того, пользуются спросом литература (15%), фантастика (14%) и биографии или мемуары (12%).

54% любят получать книги на праздники. 31% редко передаривает полученное, 17% часто так поступают — из-за несовпадения интересов. 11% передаривают книги почти всегда.

68% россиян в этом году стали больше слушать аудиокниги. Из них 31% выбирает такой формат для экономии времени. 28% включают аудиокниги, чтобы отдохнуть от компьютера, а 26% предпочитают их вместо музыки и подкастов. Слушать больше всего любят фантастику и научную литературу (25%), научно-популярные книги о психологии и мотивации (21%) и детективы (18%).