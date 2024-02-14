Россияне все чаще слушают аудиокниги, а бумажные — передаривают

68% россиян в этом году стали больше слушать аудиокниги. Из них 31% выбирает такой формат для экономии времени. 28% включают аудиокниги, чтобы отдохнуть от компьютера, а 26% предпочитают их вместо музыки и подкастов. Слушать больше всего любят фантастику и научную литературу (25%), научно-популярные книги о психологии и мотивации (21%) и детективы (18%).