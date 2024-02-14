Россияне все чаще слушают аудиокниги, а бумажные — передаривают

Выяснилось, что 34% россиян дарят книги своим близким — обычно на день рождения (44%) и государственные праздники вроде Нового года или Международного женского дня (21%). Также 21% выбирают книги в подарок на важные события — такие как свадьба или повышение. Ну, а 14% могут подарить их без повода.
Треть опрошенных спрашивают человека о его предпочтениях, 20% же выбирают на свой вкус. 18% советуются с интернетом, а 14% ориентируются на популярность книги. Чаще всего дарят детям (38%), коллегам (30%) и родителям (20%). Самые популярные жанры: фэнтези (26%), научпоп (25%) и детективы (22%). Кроме того, пользуются спросом литература (15%), фантастика (14%) и биографии или мемуары (12%).
54% любят получать книги на праздники. 31% редко передаривает полученное, 17% часто так поступают — из-за несовпадения интересов. 11% передаривают книги почти всегда.
68% россиян в этом году стали больше слушать аудиокниги. Из них 31% выбирает такой формат для экономии времени. 28% включают аудиокниги, чтобы отдохнуть от компьютера, а 26% предпочитают их вместо музыки и подкастов. Слушать больше всего любят фантастику и научную литературу (25%), научно-популярные книги о психологии и мотивации (21%) и детективы (18%).