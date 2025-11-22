Россияне внезапно полюбили мех и золото

По данным экспертов, в текущем сезоне актуальным стал мех, причем как натуральный, так и искусственный. Так, продажи шуб из искусственного меха в октябре 2025 года в сравнении с предыдущим месяцем выросли в два раза, а шубы из натурального меха стали приобретать чаще на 73 процента. Продажи манишек, шарфов, шапок и варежек также выросли на 70 процентов.