Россияне в День любви и верности назвали 3 главных признака идеальной семьи

При этом отношение к незыблемости устоев заметно различается в зависимости от возраста. Две трети опрошенных (65%) заявили о готовности сохранять традиционные устои, даже если это противоречит реальности. Среди молодёжи (до 40 лет) с таким подходом не согласны почти 45%, тогда как в возрастных категориях старше 40 лет поддержка традиций достигает 71−75%.