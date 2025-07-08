«Крепкая семья остаётся абсолютным приоритетом для россиян. Почти половина граждан (49%) называют семью традиционной российской ценностью», — рассказали во ВЦИОМ.
При этом отношение к незыблемости устоев заметно различается в зависимости от возраста. Две трети опрошенных (65%) заявили о готовности сохранять традиционные устои, даже если это противоречит реальности. Среди молодёжи (до 40 лет) с таким подходом не согласны почти 45%, тогда как в возрастных категориях старше 40 лет поддержка традиций достигает 71−75%.
Ранее Life.ru рассказывал историю семьи из Франции, которая переехала в Россию с четырьмя детьми ради традиционных ценностей. Они устали от навязывания «идеологических установок» на своей родине. Французы искренне поблагодарили руководство России за предоставленную возможность, а также полицию — за оперативное оформление документов.