Россияне столкнулись с проблемами в работе ряда VPN-сервисов

Гендиректор российского хостинг-провайдера Rusonyx Константин Анисимов рассуждает, что неполадки могут быть связаны с перегрузкой самого сервиса VPN. «Стандартный паттерн поведения пользователя VPN может быть совершенно другой — чаще всего это подключил, посмотрел что тебе нужно, например какой-то заблокированный для России сайт, и отключился, — отметил Анисимов. — Если к сервису подключается больше пользователей, чем-то, на сколько он рассчитан, может быть замедление работы, потеря пакетов, невозможность залогиниться в сервис, отключение сервиса и т. п. ». Кроме того, по его словам, дополнительные ограничения уже для самих VPN-сервисов могут создавать операторы связи: ограничивать их в полосе, приоритезировать тот или иной трафик. «В стандартной ситуации более 99% трафика при просмотре видео российскими пользователями доставлялись с ближайшего сервера для кэширования и доставки контента, которые находись в России. Массовый просмотр Youtube через VPN очень сильно меняет картину прохождения трафика, весь он идет через зарубежные каналы связи, которые и так в последнее время уменьшились, так как часть международных операторов прекратили сотрудничество с российскими операторами связи», — указал Анисимов.