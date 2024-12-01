Россияне стали в два раза чаще раскладывать себя на ДНК

По данным сайта «ПроДокторов», в прошлом году приём у генетика стоил около 4−5к, а в этом году уже 6−8к. Среди обращающихся есть категория людей, говорят специалисты, кому просто хочется узнать своё происхождение, есть ли в нём, например, 1% итальянского, и восстановить пробелы в истории семьи — найти родственников в базе данных с результатами тестов на ДНК.