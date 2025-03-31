Россияне стали тратить больше денег на зоопсихологов и гадалок

23% опрошенных заявили о том, что стали расходовать деньги на коучей и карьерных консультантов. 16% заявили, что стали тратиться на нестандартные хобби и курсы, среди которых — обучение писательскому мастерству, колдовству и гаданию на картах. Еще столько же респондентов признались, что в этом году пополнили статьи трат раскладами на картах Таро. Оставшиеся 7% отметили, что имеют нестандартные траты, но они не носят регулярный характер. Среди наиболее оригинальных покупок эта группа респондентов отмечала приобретение экзотических животных для дома, части заброшенного села, леса или списанной тяжелой техники.