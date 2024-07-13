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Россияне стали реже совершать покупки онлайн

Россияне в 2024 году стали реже совершать покупки в Интернете.

Источник: Freepik

По итогам первого полугодия на них пришлось лишь 40% от общего числа покупок, пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования банка «Русский стандарт».

Средний чек покупки в онлайне в январе — июне составил 1518 рублей. Для сравнения: средний размер платежа в офлайне за период был 1665 рублей.

В топ-3 самых популярных категорий трат в офлайне в первом полугодии вошли супермаркеты (средний чек 576 рублей), товары для дома (3083 рубля) и фастфуд (366 рублей).

Онлайн россияне чаще всего расплачивались в супермаркетах (385 рублей), магазинах детской одежды (1762 рубля), а также за активный отдых и развлечения, включая прокат спортивного инвентаря (124 рубля).

Ранее в России зафиксировали резкое сокращение наличных денег на руках населения. С начала года объем наличности снизился на 570,3 млрд рублей.