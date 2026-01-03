МВД: россияне стали реже получать гражданство или ВНЖ в других странах

Гражданин, который получил паспорт или вид на жительство в иностранном государстве, должен в обязательном порядке уведомить об этом МВД России. Если россиянин проигнорирует данное требование, то он может быть привлечен к ответственности по ст. 19.8.3 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей, или ст. 330.2 УК РФ, по которой нарушителю может грозить штраф в размере до 200 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 400 часов.