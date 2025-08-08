Россияне стали отказываться ездить на работу

«Учитывая этот сдвиг, мы считаем, что в жилых проектах бизнес-класса с хорошей транспортной доступностью целесообразно закладывать не менее 10−15 процентов площадей с деловой и коммерческой функцией», — прокомментировала директор по маркетингу October Group Юлия Леонова. Например, в ЖК Stories на Мосфильмовской улице в Москве обустроена бизнес-зона с модульными офисами и коворкингом, зоны для работы предусмотрены и на террасе.