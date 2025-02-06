Россияне стали одними из крупнейших покупателей золота в мире

Согласно данным Всемирного совета по золоту, спрос в России достиг 75,6 тонны, что на 6,2% больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель с 2013 года, когда было куплено 79,7 тонны, передают РИА Новости.
На душу населения спрос вырос до 0,52 грамма. Помимо России, только Индия и Таиланд из числа крупнейших покупателей увеличили свои закупки. Индийцы приобрели 802,8 тонны, что на 5,5% больше, сохраняя второе место в мире. Таиланд показал самый значительный рост — 13%, достигнув 48,8 тонны и заняв десятое место.
Китайцы, лидирующие по покупкам золота уже двенадцатый год подряд, снизили интерес на 10,4%, до 815,5 тонны, из-за повышения цен. США замыкают тройку лидеров, но там спрос упал на 16,9% до 209,9 тонны. В Турции, которая занимает четвертое место, спрос снизился на 20,4%, до 153,1 тонны.
В десятку также вошли Иран, Вьетнам, Саудовская Аравия и Египет, все они показали снижение интереса к золоту.
Ранее сообщалось, что специалисты научного центра «Енисейская Сибирь» научились извлекать ценные металлы из отходов металлургической промышленности без попадания рудной пыли в атмосферу.