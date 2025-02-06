Россияне стали одними из крупнейших покупателей золота в мире

Китайцы, лидирующие по покупкам золота уже двенадцатый год подряд, снизили интерес на 10,4%, до 815,5 тонны, из-за повышения цен. США замыкают тройку лидеров, но там спрос упал на 16,9% до 209,9 тонны. В Турции, которая занимает четвертое место, спрос снизился на 20,4%, до 153,1 тонны.