Россияне стали меньше денег тратить на книги

Как сообщает РИАМО со ссылкой на банк «Русский стандарт», общий средний чек покупки книг с января по октябрь этого года снизился, достигнув 633 рубля. Так, годом ранее показатель составил 938 рубля. При этом средний чек офлайн-приобретений составил 835 рублей, а онлайн — 402 рубля.
Также в банке рассказали, что учебную и художественную литературу россияне чаще всего покупают, приходя в магазины и перебирая книги на полках. На покупки офлайн пришлось 53% от всех таких операций по картам банка, на онлайн-платежи — 47%.
При этом интерес к покупкам через Интернет заметно растет. За 10 месяцев 2024 года число таких приобретений выросло на 50% относительно аналогичного периода 2023 года. Число офлайн-покупок снизилось на 32% по сравнению с прошлым годом.
Интересно, что чаще всего книги покупают люди в возрасте 41−50 лет, средний чек составляет 655 рублей. На втором месте по числу покупок оказались клиенты 51−60 лет со средним чеком в 634 рубля, топ-3 замыкают россияне 31−40 лет со средним чеком 655 рублей.
Ранее в Сети рассказали, как читать книгу, чтобы не повредить корешок.