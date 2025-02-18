Россияне стали чаще брать домашних животных с улицы

«За два года существенно выросла доля тех, кто принимает решение заботиться о животном, которого он нашел на улице: в 2022 году — 20% респондентов, а в 2024 уже почти треть (32%). Существенно снизилась доля тех, кто ищет питомца через заводчиков: если в 2022 году к ним обращались больше половины опрошенных, то в 2024 году эта доля снизилась до 39%», — говорится в исследовании, в котором участвовали 1,5 тысячи владельцев животных.