Россияне стали чаще брать домашних животных с улицы

«За два года существенно выросла доля тех, кто принимает решение заботиться о животном, которого он нашел на улице: в 2022 году — 20% респондентов, а в 2024 уже почти треть (32%). Существенно снизилась доля тех, кто ищет питомца через заводчиков: если в 2022 году к ним обращались больше половины опрошенных, то в 2024 году эта доля снизилась до 39%», — говорится в исследовании, в котором участвовали 1,5 тысячи владельцев животных.
Кроме того, увеличилось количество случаев, когда домашние животные приходят в семьи из приютов: в 2024 году таких случаев стало 15%, по сравнению с 7,5% в 2022 году. Доля людей, которые нашли питомца через знакомых, осталась почти на том же уровне: 18% против 15% два года назад.
«Рост числа семей, принимающих животных с улицы или из приюта, отражает изменения в ценностях общества. Россияне все чаще выбирают путь заботы и помощи: питомец, попадая в дом, становится другом и членом семьи», — прокомментировала директор по маркетингу компании «Четыре лапы» Анна Симановская.
Также исследование показало, что поддержка приютов и благотворительных акций продолжает расти. 72% респондентов активно помогают приютам для животных, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Еще 20% опрошенных выразили желание поддерживать такие инициативы.
Ранее сообщалось, что в Новгородской области начнут штрафовать за незарегистрированных собак. Меры начнут действовать в следующем месяце.