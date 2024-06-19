Россияне стали чаще летать на Кипр

Посетить остров можно и с детьми. Кипр известен своими песчаными пляжами с удобным спуском в море, а в отелях с форматом all inclusive есть детское меню. Также гостиницы предлагают хорошие скидки на проживание и питание для детей до 14 лет. Более того, юных путешественников заселяют бесплатно, если их сопровождают два взрослых.