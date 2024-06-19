Россияне стали чаще летать на Кипр

В этом сезоне популярность курорта возросла втрое.
Глубина бронирований увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом, заявила Ассоциация Туроператоров. Многие путешественники уже оплатили туры на Кипр, которые планируются только в октябре.
Главная причина такого спроса — минимальный рост цен. Сейчас стоимость путевки на Кипр на уровне прошлого года, она не изменилась, несмотря на инфляцию. Например, тур на 7 ночей на двоих конце июля обойдется в 176 тыс. руб. с перелетом.
Сейчас для въезда в страну туристам необходимы загранпаспорт и шенгенская или национальная виза. Оформить ее можно за 5−6 дней, что намного быстрее, чем в большинство стран Евросоюза.
Также, по сравнению с годом до начала пандемии, на курорте появилось достаточно много новых гостиниц разных категорий. Для туристов доступны как двух-трех звездочные отели, так и четырех и пятизвездочные. Они оснащены всей необходимой инфраструктурой, например, гидромассажными ваннами, банями и теннисными кортами.
Посетить остров можно и с детьми. Кипр известен своими песчаными пляжами с удобным спуском в море, а в отелях с форматом all inclusive есть детское меню. Также гостиницы предлагают хорошие скидки на проживание и питание для детей до 14 лет. Более того, юных путешественников заселяют бесплатно, если их сопровождают два взрослых.
Автор: Елизавета Чеботарева