Россияне стали чаще пить кофе

Видимо, речь идет о кофеманах. Потому что в своей непреодолимой зависимости к кофе признались 47% человек. Они не рассматривают никаких вариантов для отказа от кофе. 40% опрошенных никогда об этом не задумывались, так как не так часто пьют кофе. 10% честно признались, что хотели бы совсем отказаться от кофе, 2% поделились планами перейти на кофе без кофеина.