Россияне стали больше тратить денег в салонах красоты

«Наступил период праздников, поэтому неудивительно, что спрос на услуги в салонах красоты увеличился. По нашим данным, количество оплат в таких студиях в феврале вырос практически в два раза, а средний чек увеличился на 17%: люди охотно тратят деньги на свою красоту в праздничной суете», — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.
Больше всего услугами в салонах красоты пользовались жители Москвы и Московской области (33% от всего количества посещений), Приволжского федерального округа (12%), Сибирского федерального округа (11%), Уральского федерального округа (9%), а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (8%).
В кредитной организации добавили, что в Северо-Кавказском федеральном округе было зафиксировано наименьшее количество оплат, а средний чек оказался самым высоким — 3,1 тыс. рублей. Москва занимает второе место с чеком 2,8 тыс. рублей, а Санкт-Петербург — 2,3 тыс. рублей. В Центральном федеральном округе средний чек не превышает 1,5 тыс. рублей.
Салоны красоты и парикмахерские в последний зимний месяц были более популярны не только среди женщин, но и среди мужчин. Тем не менее мужчины на 7% отстают по количеству оплат: в феврале женщины воспользовались услугами более 177 тыс. раз, а мужчины — более 164 тыс. У женщин средний чек выше: 2,5 тыс. рублей против 1,4 тыс. рублей у мужчин.
Ранее, 27 января, Ткаченко рассказала «Известиям», что в бьюти-сфере в 2025 году прослеживается несколько трендов, среди которых экологичность и прозрачность составов косметических средств. По ее словам, потребители стали всё больше интересоваться составами средств.