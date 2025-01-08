Россияне стали больше путешествовать по стране

Россияне и иностранные граждане с января по ноябрь 2024 года совершили по России почти 80 млн туристических поездок, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.