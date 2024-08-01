Россияне сообщили о сбоях в работе YouTube

По статистике единого измерителя аудитории Mediascope, посещаемость YouTube в России на неделе с 22 по 28 июля не упала и показала небольшой рост: количество человек старше 4-х лет, хотя бы раз воспользовавшихся видеохостингом, составило 82,5 млн. Это в рамках погрешности больше, чем было неделей ранее (82,1 млн), и на 2,4% больше, чем за сопоставимую неделю 2023 года (80,6 млн).