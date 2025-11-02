Россияне начнут получать деньги за выкладывание контента в MAX

«В перспективе определенная коммерциализация возможна. Она возможна через несколько механизмов. Первое — открытие платных каналов, которые будут как-то усиленно продвигаться. Второе — личные рекламные интеграции. Если у нас граждане переходят массово в Max, то они должны иметь возможность и продвигаться через этот мессенджер», — рассказал Свинцов в интервью радиостанции «Говорит Москва». Свинцов пояснил, что новые функции позволят создателям контента зарабатывать на своих каналах, а компаниям — продвигать свои товары и услуги непосредственно в мессенджере.