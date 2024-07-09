Россияне смогут заключать брак без предъявления документов

Правительство Российской Федерации поручило разработать сервис, который позволит гражданам России заключать браки по биометрии без обращения в ЗАГС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.
У россиян появится возможность заключать брак, менять фамилию и устанавливать отцовство без предъявления документов. В аппарате вице-премьера пояснили, что цель создания новой системы — применение единой единой госситемы для для подтверждения личности при регистрации актов гражданского состояния.
Россияне, решившие заключить брак, смогут выбрать один из двух наиболее удобных для них вариантов: получить услуги ЗАГС с помощью документов, удостоверяющих личность, или при помощи биометрии.
Созданием нового сервиса Минюст, Минцифры, ФНС России и Центр биометрических технологий.
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Анна Морозова