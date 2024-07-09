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Россияне смогут заключать брак без предъявления документов

Для заключения брака можно будет пользоваться биометрическим сервисом для получения услуг ЗАГС.

Источник: Reuters

Правительство Российской Федерации поручило разработать сервис, который позволит гражданам России заключать браки по биометрии без обращения в ЗАГС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

У россиян появится возможность заключать брак, менять фамилию и устанавливать отцовство без предъявления документов. В аппарате вице-премьера пояснили, что цель создания новой системы — применение единой единой госситемы для для подтверждения личности при регистрации актов гражданского состояния.

Россияне, решившие заключить брак, смогут выбрать один из двух наиболее удобных для них вариантов: получить услуги ЗАГС с помощью документов, удостоверяющих личность, или при помощи биометрии.

Созданием нового сервиса Минюст, Минцифры, ФНС России и Центр биометрических технологий.

Ранее адвокат рассказал, что узнают о вас банки, получив вашу биометрию.

Анна Морозова