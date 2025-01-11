Россияне смогут увидеть самую яркую комету 12 января

До этого сообщалось, что C/2024 G3 (ATLAS) будет видна жителям Земли даже без бинокля, если она переживет сближение с Солнцем 13 января. По словам научного руководителя обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стаса Короткого эту комету открыли 5 апреля 2024 года системой телескопов ATLAS. Сообщается, что свой перигелий, наименьшее расстояние до Солнца, она пройдет 13 января.