Россияне смогут увидеть самую яркую комету 12 января

Комета C/2024 G3 (ATLAS) была обнаружена 5 апреля 2024 года с помощью телескопов ATLAS. Ее ближайший подход к Солнцу состоится 13 января. Увидеть ее смогут и жители от Крайнего севера до Дальнего Востока.
Астрономы советуют использовать бинокли и фотоаппараты с длиннофокусными объективами для детального изучения самой яркой кометы 2025 года. При этом в ряде российских городов уже сегодня можно было наблюдать гигантскую тень от космического тела, передает cheltv.ru.
До этого сообщалось, что C/2024 G3 (ATLAS) будет видна жителям Земли даже без бинокля, если она переживет сближение с Солнцем 13 января. По словам научного руководителя обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стаса Короткого эту комету открыли 5 апреля 2024 года системой телескопов ATLAS. Сообщается, что свой перигелий, наименьшее расстояние до Солнца, она пройдет 13 января.
29 октября 2024 комета C/2024 S1 (ATLAS) не смогла пережить свое сближение с Солнцем и разрушилась. В Московском планетарии отметили, что если бы она продолжила свое существование, то жители Северного полушария могли бы любоваться ее видами.