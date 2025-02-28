Россияне смогут увидеть парад планет 28 февраля

Железнов добавил, что вечером 28 февраля в одну линию выстроятся Сатурн, Меркурий, Венера, Юпитер, Марс, Уран и Нептун. При этом первые пять планет будет видно невооруженным глазом. Чтобы увидеть Уран и Нептун, нужны будут бинокль или телескоп. Наблюдать явление можно будет с запада на восток, отметил старший научный сотрудник.