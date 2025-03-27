Россияне смогут оплачивать проезд через Bluetooth

Времена, когда кондуктору троллейбуса приходилось постоянно отсчитывать сдачу для пассажиров, давно в прошлом: благодаря цифровизации все больше транспорта оснащено устройствами для приема оплаты с помощью проездного билета.
Кроме этого, никого уже не удивить возможностью оплаты по банковской карте, а метрополитен в Москве и Санкт-Петербурге внедрил систему оплаты с помощью лица. Теперь технологии сделали еще один шаг вперед: оплата по Bluetooth.
О технологической новинке рассказало ТАСС: пока что сервис будет доступен в экспериментальном режиме только для жителей Ярославской области, но в случае успеха его развернут на всю страну.
Технология будет работать в автобусах, троллейбусах и трамваях через приложение «Яндекс Go»: она позволит платить за проезд, не взаимодействуя с конкретным устройством в транспорте.
«Купить билет можно будет прямо в приложении, отсканировав QR-код, или с помощью Bluetooth. Первым городом в России, где появится такая возможность, станет Ярославль», — рассказали в компании.
Для покупки билета нужно открыть приложение на смартфоне, выбрать свой маршрут в разделе «Транспорт» и подтвердить оплату.
Банковская карта для оплаты не нужна — приложение спишет деньги с привязанной карты, как и при оплате других услуг.
Кроме этого, в Ярославле и Рыбинске заработала оплата проезда через приложение «2ГИС». Чтобы воспользоваться функцией, нужно открыть меню «Проезд» и нажать кнопку «Оплатить проезд» — а дальше приложение само определит местоположение смартфона и покажет подходящие маршруты.
После оплаты пассажир получит электронный билет, который можно показать контролеру при проверке. Сервис оплаты транспорта через «2ГИС» уже работает в Костроме с января — в компании объяснили, что постепенно расширяют географию.
Технология, конечно, может показаться излишней — но возможность оплатить проезд в переполненном транспорте без необходимости проталкиваться сквозь толпу к терминалу в определенных случаях может быть очень полезной.
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