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Россияне смогут наблюдать «черную» Луну в новогоднюю ночь

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россияне смогут наблюдать в новогоднюю ночь лишнюю фазу естественного спутника Земли — «черную» Луну, когда она становится полностью невидима, сообщили в Новосибирском государственном университете (НГУ).

Источник: © РИА Новости

«Черная» Луна в «пятой» фазе. На эту новогоднюю ночь выпадает «лишняя», «пятая», фаза Луны — новолуние, когда она обращена к Земле неосвещенной стороной, поэтому невидима", — говорится в сообщении на сайте университета.

Как пояснила заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета НГУ Альфия Нестеренко, обычно в месяц Луна проходит четыре фазы — новолуние, первая четверть (растущая Луна), полнолуние и последняя четверть (убывающая Луна). Отличие декабря этого года заключается в том, что спутник Земли успеет вступить в условно говоря «пятую» фазу месяца — то есть 31 декабря будет второе новолуние.

Она отметила, что новолуние наблюдать невооруженным глазом невозможно, даже если знать, где Луна находится в данный момент, однако есть исключения.

«Увидеть кусочек Луны можно, только если на Луне в это время произойдет вспышка от врезавшегося в ее поверхность метеорита, что происходит примерно один раз в один час», — добавила Нестеренко.