Россияне смогут единоразово получить пенсионные накопления. Названа сумма

В 2024 году забрать свои пенсионные накопления можно разом, если их сумма не превышает 351 тыс. руб. Однако уже в следующем году максимальный порог повысят на 17%, до 412 тыс. руб. В ведомстве напомнили, что в этом году изменилась методика расчета и назначения выплаты. Если до июля 2024 года порог, позволяющий получать накопленные средства за раз, вычислялся исходя из 5% от пенсии гражданина, то после — исходя из 10% от прожиточного минимума пенсионера (ПМП).