Россияне смогут единоразово получить пенсионные накопления. Названа сумма

В 2025 году россияне смогут единоразово получить до 412 тыс. руб. пенсионных накоплений, замороженных в 2014 году. Также можно получить эти деньги в формате ежемесячной доплате к пенсии. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на заявление пресс-службы Минтруда.
Речь идет о «замороженной» в 2014 году пенсии. Как напомнили в Минтруде, с 2014 по 2025 годы действует мораторий на направление взносов на накопительную пенсию. В ведомстве отметили, что сформированные до 2014 года накопления продолжают инвестироваться, поэтому объем средств на лицевых счетах граждан увеличивается. Выплаты назначаются по заявлению мужчинам и женщинам по достижении 60 и 55 лет соответственно и до возраста получения страховой пенсии (65 лет для мужчин и 60 — для женщин).
В 2024 году забрать свои пенсионные накопления можно разом, если их сумма не превышает 351 тыс. руб. Однако уже в следующем году максимальный порог повысят на 17%, до 412 тыс. руб. В ведомстве напомнили, что в этом году изменилась методика расчета и назначения выплаты. Если до июля 2024 года порог, позволяющий получать накопленные средства за раз, вычислялся исходя из 5% от пенсии гражданина, то после — исходя из 10% от прожиточного минимума пенсионера (ПМП).
Пенсионные накопления могут быть назначены в виде:
- Единовременной выплаты. 98% россиян, имеющих право на накопительную пенсию, выбирают именно этот вариант;
- Срочной пенсионной выплаты, которая начисляется ежемесячными равными платежами во время периода, который определяет сам гражданин, но не менее 10 лет;
- Накопительной пенсии, которая выплачивается ежемесячно бессрочно (по сути это доплата к основной сумме — по старости).
Как отметила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, чтобы посчитать размер разовой пенсионной выплаты, нужно перемножить два показателя:
- ожидаемый период дожития (условный срок жизни человека после выхода на пенсию);
- федеральный прожиточный минимум пенсионера.
Уже в 2025-м ПМП повышается до 15,3 тыс. в месяц, а срок дожития — до 270 месяцев, поэтому порог составит 412 тыс. руб.
По данным Минтруда, с ростом порога по единовременной выплате увеличится и число граждан, которые могут забрать все накопления сразу. Планируемое количество получателей разового перечисления в 2025-м — 713 тыс. человек.
В декабре 2022 года Владимир Путин подписал федеральный закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год — до конца 2025 года. Закон устанавливает в 2025 году аналогичный 2014−2024 годам подход к учету страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. По предварительным оценкам, таким образом федеральный бюджет сэкономит 925,9 млрд руб. Действие закона неоднократно продлевалось. Правительство указывало, что заморозка не сокращает финансовые обязательства государства и не должна провоцировать неблагоприятные экономические последствия.
Ранее эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих в беседе с РБК Life напомнила, что уже с 1 ноября пенсии увеличат работникам угольной промышленности, членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и пенсионерам старше 80 лет.