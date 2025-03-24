Россияне сильнее увлеклись эзотерикой: гадания одобряет каждый второй

Мистика, эзотерика, астрология и другие увлечения высшими силами и потусторонним миром продолжают оставаться одним из любимых хобби россиян. Согласно последним данным, любителей подобных практик в стране становится только больше.
Новыми данными поделилось РБК со ссылкой на исследование проекта Platforma. Согласно ему, число любителей эзотерики в России выросло на 30% — с 7,3 миллионов до 9,5 миллионов человек. Положительно к этому относится еще больше людей: эзотерику, астрологию и гадания одобряет 49% россиян.
Аналитика основана на открытых данных за январь-декабрь 2023 и 2024 годов. Например, число запросов на обучение гаданию на картах Таро в Яндексе превысило 21 тысячу — популярностью пользуются также специализированные приложения для Таро. В крупных городах на эти практики спрос выше.
Интерес к эзотерике по возрастам распределяется так:
- 33% — 35−44 лет;
- 26% — 45−55 лет;
- 19% — 25−34 лет;
Женщины чаще интересуются мистикой, чем мужчины: 54% против 46%. Доход у любителей таких практик чаще всего средний (более половины) или высокий (28%), а смежные интересы — компьютеры, здоровье и образование.
Интерес к мистике аналитик связывают с политической нестабильностью в мире: спрос на услуги тарологов в 2023 году тоже вырос на 18%.
А вот в Госдуме такое увлечение не разделяют: депутаты обсуждают возможность запретить услуги профессиональных тарологов и астрологов вовсе.