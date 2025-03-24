Россияне сильнее увлеклись эзотерикой: гадания одобряет каждый второй

Новыми данными поделилось РБК со ссылкой на исследование проекта Platforma. Согласно ему, число любителей эзотерики в России выросло на 30% — с 7,3 миллионов до 9,5 миллионов человек. Положительно к этому относится еще больше людей: эзотерику, астрологию и гадания одобряет 49% россиян.