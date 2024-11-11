Россияне рассказали, сколько денег тратят на поддержку родителей

Как указывается в проведенном ими исследовании, абсолютное большинство (88%) россиян считают, что родителям необходимо помогать деньгами, при этом 53% из них уверены, что такая помощь должна оказываться в любом случае, а 35% — если они находятся в тяжелом материальном положении. «В среднем на помощь родителям россияне тратят 14 тысяч рублей в месяц», — рассказали аналитики.
По их данным, чем выше доход, тем больше размер помощи: 9 тысяч рублей тратят россияне с доходом менее 50 тысяч рублей в месяц, а 15,4 тысячи — граждане с доходом более 100 тысяч рублей. Выяснили аналитики и размер поддержки в крупных городах. Так, в Москве на эти цели уходит в среднем 17 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 14,2 тысячи рублей, в Красноярске — 12,2 тысячи рублей, в Екатеринбурге — 11,9 тысячи рублей, а в Уфе и Волгограде — по 9 тысяч рублей.
Среди россиян, имеющих родителей, 72% заявили, что помогают им финансово, при этом 23% указали, что постоянно, 38% — по необходимости, а 11% — крайне редко. Это чуть больше, чем в прошлом году, когда с различной степенью регулярности родителей поддерживали 66% россиян, рассказали аналитики.
Согласно исследованию, мужчины чаще оказывают финансовую поддержку родителям, чем женщины (76% против 67%). Также выяснилось, что охотнее помогают деньгами отцам и матерям россияне старше 45 лет и те, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей.
Исследование проводилось с 29 октября по 8 ноября среди экономически активного населения России. Размер выборки — 1,6 тысячи респондентов.