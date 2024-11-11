Россияне рассказали, сколько денег тратят на поддержку родителей

По их данным, чем выше доход, тем больше размер помощи: 9 тысяч рублей тратят россияне с доходом менее 50 тысяч рублей в месяц, а 15,4 тысячи — граждане с доходом более 100 тысяч рублей. Выяснили аналитики и размер поддержки в крупных городах. Так, в Москве на эти цели уходит в среднем 17 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 14,2 тысячи рублей, в Красноярске — 12,2 тысячи рублей, в Екатеринбурге — 11,9 тысячи рублей, а в Уфе и Волгограде — по 9 тысяч рублей.