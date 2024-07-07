Россияне рассказали, сколько денег они экономят на распродажах

В среднем скидки на товары помогают сэкономить порядка 13 600 рублей в месяц. Об этом говорится в опросе «Авито» (есть в распоряжении «Российской газеты»).
Самая популярная категория товаров, за которой «охотятся» люди на распродажах — это одежда. Вещи с дисконтом любит и ищет 71% россиян. Также в топе популярных «распродажных» категорий — обувь (53%), косметика и парфюмерия (36%), аксессуары (31%), электроника (27%).
Исключительно на распродажах или со скидками респонденты ищут опять же одежду (40%) и обувь (32%). Каждый пятый участник опроса ищет косметику и парфюмерию, а также электронику. Товары для хобби выбирают с дисконтом 11%, спортивные — 9%. Также по 9% собрали товары для стройки и ремонта, мебель и запчасти.
Почти 60% никогда не жалели о покупках, сделанных во время распродажи. Другие назвали разочаровывающим опытом покупку одежды и обуви со скидкой, в общей сложности таковых 22%. При этом в вопросе про самые успешные покупки во время распродаж, многие также упомянули одежду — 43% сказали, что удачно приобрели что-то из одежды со скидкой, а потом долго пользовались покупками.
В среднем максимальная сумма, оставленная на распродаже, 22 700 рублей. Большинство (41%) тратит до 10 тысяч рублей, 22% — от 10 до 20 тысяч рублей. В покупках общей суммой более 50 тысяч рублей в рамках «сейла» признались 7%.
«Распродажи популярны были всегда как в нашей стране, и так и за рубежом. До 2021 года достаточно дешево можно было съездить на распродажу в Европу, где реальные скидки составляли в периоды распродаж до 90−95% в так называемых аутлетах», — говорит доцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Жильцова.
В то же время эксперт отмечает, что долгое время россияне скептически относились к скидкам по причине недобросовестных продавцов, которые накануне распродаж взвинчивали цены на товары, а затем, якобы, делали большие скидки. Тем самым снискали для себя дурную славу у покупателей.
"В настоящее время управленцы магазинов понимают свою ответственность перед клиентами и, что немаловажно, перед конкурентами.
Онлайн-среда сделала свое дело — любая информация о бренде становится общедоступной мгновенно в интернете, а, значит, этим обязательно воспользуется грамотный конкурент, оттянув на себя большую часть потенциальных и постоянных покупателей.
Каждый интернет-магазин, все маркетплейсы, различные торговые сервисы предоставляют возможности покупателю оставить отзыв на покупку. Потому не стоит продавцам искать выгоду в обмане, а лучше сделать честные скидки пусть не на все товары, но точно на самые популярные, так как скидками лучше стимулировать к продаже тот товар, который больше всего продается. Увеличив продажи популярного товара за счет скидок, продавцы увеличат свой доход", — поясняет Жильцова.