Россияне рассказали, сколько денег они экономят на распродажах

Почти 60% никогда не жалели о покупках, сделанных во время распродажи. Другие назвали разочаровывающим опытом покупку одежды и обуви со скидкой, в общей сложности таковых 22%. При этом в вопросе про самые успешные покупки во время распродаж, многие также упомянули одежду — 43% сказали, что удачно приобрели что-то из одежды со скидкой, а потом долго пользовались покупками.