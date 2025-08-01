Россияне рассказали о приоритетах в планировке квартир

Данные показали, что 25% участников исследования считают гардеробную важным элементом жилья, а еще 25% предпочли бы выделить свободное пространство под дополнительный санузел. Около 18% респондентов выразили желание организовать в квартире рабочий кабинет, а для 15% ключевым улучшением стало бы расширение лоджии.
Как заявили в пресс-службе Level Group, современные покупатели жилья все чаще отдают предпочтение функциональным планировочным решениям. «Среди наиболее востребованных опций — расширение зоны кухни, гостиной, создание места для хозяйственных нужд. Это говорит о том, что современные покупатели хотят не просто обладать площадью, а иметь продуманные решения для комфортной жизни», — пояснили в компании.
Эксперты отметили, что в подобных случаях особую актуальность приобретают квартиры со свободной планировкой. Такие варианты позволяют владельцам самостоятельно определять зонирование и распределять метраж помещений в соответствии с индивидуальными потребностями.
Ранее сообщалось, что в связи с изменением культуры питания число предложений квартир с отдельной кухней снизилось. Так, эти комнаты есть только в 27,6% московских новостроек.