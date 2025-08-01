Россияне рассказали о приоритетах в планировке квартир

Как заявили в пресс-службе Level Group, современные покупатели жилья все чаще отдают предпочтение функциональным планировочным решениям. «Среди наиболее востребованных опций — расширение зоны кухни, гостиной, создание места для хозяйственных нужд. Это говорит о том, что современные покупатели хотят не просто обладать площадью, а иметь продуманные решения для комфортной жизни», — пояснили в компании.