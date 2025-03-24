Россияне рассказали о применении ИИ в повседневной жизни

«Для них очевидно, что он используется в голосовых помощниках, генерирует картинки и обрабатывает фото, представлен в чат-ботах самыми разными организациями (банками, сотовыми операторами). Многие респонденты активно увлечены устройствами умного дома: колонки, робот-пылесос, лампочки, смарт-часы однозначно воспринимаются как ИИ», — уточнили эксперты.
При этом опрошенные уточнили, что переводчики позволяют им преодолеть языковой барьер. Многие к ИИ причислили автономный транспорт, а жители Москвы отметили системы оплаты в общественном транспорте и роботов-курьеров.
«При этом примечательно, что поисковики, карты и рекомендательные системы (например, кино или музыка) с ИИ пока что не ассоциируются. Для респондентов это технологии, существующие очень давно — еще до массового распространения ИИ, а значит, на него они не опираются», — добавили аналитики.
Респонденты видят ряд преимуществ в повседневном использовании ИИ. Так, они подчеркнули, что искусственный интеллект способен к безошибочной обработке больших массивов данных, открывает новые горизонты для путешествий — нивелирует языковой барьер. Кроме того, некоторые верят в то, что ИИ может использоваться для заботы о человеке: например, поставить будильник, напомнить о приеме лекарств, поиграть с ребенком. Также россияне считают, что ИИ способен помочь в экстренных случаях вызвать скорую помощь, полицию.
«У многих есть опасения, связанные с потерей рабочих мест, но при этом остается и надежда, что с исчезновением старых профессий появятся новые — человечество уже переживало несколько волн прогресса, переживет и эту. Несмотря на опасения по поводу возможностей, которые ИИ открывает преступникам (дипфейки, мошеннические схемы), люди верят, что любую технологию можно использовать как во благо, так и для преступных целей. При этом этичность применения ИИ всегда остается на совести применяющего его человека», — добавили эксперты.
Ранее, 24 марта, сообщалось, что среди опрошенных предпринимателей 86% пользуются нейросетями. Почти половина обращается к искусственному интеллекту несколько раз в день. При этом 89% отметили, что нейросети помогают им работать эффективнее. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей «ЮKassa».