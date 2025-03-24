Россияне рассказали о применении ИИ в повседневной жизни

«У многих есть опасения, связанные с потерей рабочих мест, но при этом остается и надежда, что с исчезновением старых профессий появятся новые — человечество уже переживало несколько волн прогресса, переживет и эту. Несмотря на опасения по поводу возможностей, которые ИИ открывает преступникам (дипфейки, мошеннические схемы), люди верят, что любую технологию можно использовать как во благо, так и для преступных целей. При этом этичность применения ИИ всегда остается на совести применяющего его человека», — добавили эксперты.