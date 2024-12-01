Россияне рассказали о появившемся на Кубе смертельном вирусе

На любимых россиянами курортах Кубы и Доминиканы зафиксирована вспышка лихорадки Марбурга — вируса с летальным исходом в 88% случаев заболевания. Однако об опасности при продаже туров предупреждают лишь европейских туристов, а российские узнают о смертоносном заболевании случайно.
Мы поговорили с русскоязычными врачами, работающими на Острове свободы, и узнали, насколько серьезна опасность и высок риск заразиться.
О зафиксированной вспышке своих туристов накануне известил МИД Великобритании, призвав к определенным мерам предосторожности, связанным с общепитом, пользованием общественными туалетами и средствами личной гигиены.
Россияне, находящиеся на кубинских курортах прямо сейчас и делящие отель с англичанами, заметили, как соседям выдают англоязычные памятки. Полезли в Сеть, а там о лихорадке Марбурга трубят все медицинские источники — едва возникнув, вирус начал стремительное распространение, охватив 15 стран, включая те, куда сейчас РФ поставляет самый большой турпоток: кроме Кубы и Доминиканы, это Перу, Бразилия, Кения и еще ряд стран Африки и Латинской Америки. Единичные случаи также были зафиксированы медиками в Германии.
Инкубационный период заболевания (интервал между заражением и появлением симптомов) — от 2 до 21-го дня. Болезнь подкашивает внезапно, сопровождаясь острым недомоганием — резким повышением температуры тела, мигренью и сильной болью в мышцах и суставах.
На третий день развивается острая водянистая диарея, боли и спазмы в области живота, тошнота и рвота. Через несколько дней пациент покрывается сыпью, а с 5-го дня развиваются геморрагические симптомы — идет кровь из всех жизненно-важных отверстий тела, а также из десен.
Инфицирование может произойти через общую с больными посуду, постельное белье, санузел, полотенца в бассейне и сам бассейн. Увы, против лихорадки Марбурга не имеется ни зарегистрированных вакцин, ни противовирусных препаратов.
После таких неприятных открытий соотечественники стали звонить своим турагентам с вопросами, а в ответ услышали, что «российских туристов Марбург не коснется».
— В этой стране прекрасные пляжи и океан, но все остальное оставляет желать лучшего, — возмущен пенсионер из Москвы Валерий Глебович, который сейчас вместе с женой и внуками отдыхает на Острове свободы. — Санитария очень сомнительная, особенно в общепите и на фоне регулярных отключений света. У младшей внучки кровь носом пошла, когда мы были в Гаване. Жене посоветовали местную поликлинику, но вернулись они ни с чем и в шоке. У них тут система участковых врачей: на 10 тысяч пациентов несколько докторов. И они ходят по домам, так как поликлиника — это одно название, у них все почти на улице…
У российского туроператора, продающего комбинированные туры Куба-Перу и Куба-Доминикана, отвечают, что «все их туристы с медстраховкой и живут в таких условиях, что встречи с обезьянами-распространителями вируса им не грозят».
При этом отечественные же страховщики признают, что стандартная медстраховка, необходимая для тура, не предусматривает, скажем, кровь носом или понос, так как после долгого перелета и резкой смены климата такое случается. А между тем губительный «Марбург» именно с этого и начинается. Мы нашли русскую женщину-врача, работающую на Острове свободы, в обычной кубинской больнице для местных, и уточнили, чего следует опасаться нашим туристам.
— Смертность, правда, 88%, — признает она, — но это показатель по Африке, где с октября в красной зоне Руанда, Бурунди, ЦАР, оба Конго, Габон, Кения, Уганда и Гайана и еще 6 стран на американском континенте, включая Кубу. В Африке коэффициент смертности выше из-за отсутствия квалифицированных врачей и лекарств.
— Наши туристы, заглянувшие в аптеку, говорят, что и у вас с лекарствами не очень, а больницы чуть ли не на улице!
— Да, для обычных кубинцев поликлиники скромные, но зато врачи ходят к ним на дом и проверяют, как пациенты соблюдают их предписания. В целом кубинцы привыкли, их все устраивает и они не болеют, так как просто не любят болеть, такой у них неунывающий нрав. Но для иностранцев совсем другие условия, это чистые клиники со всем современным оборудованием и врачами, получившими образование в Европе и США.
— И по таким же ценам?
— Да, клиники недешевые. Поэтому надо заранее позаботиться, чтобы любые недомогания при поездках в зону риска по Марбургу покрывала страховка. Но все же хочу вас утешить. Лекарства на Кубе все есть, просто они местного производства и со своими названиями, вот гости и не находят их, называя продавцу торговые наименования, принятые в США и Европе. А во-вторых, подцепивший лихорадку Марбурга уже на 2-й день так плох, что едва ли вы окажетесь с ним в одном ресторане или бассейне. А для заражения надо очень плотно общаться с источником вируса: регулярно целоваться, заниматься сексом и есть из одной тарелки. Просто старайтесь избегать людных мест, общественных туалетов и следите за своим состоянием.
Вирус Марбург известен с 1967 года, но вакцина от него так и не изобретена. В новейшей истории вспышки были в Германии, где в 1967-м году погибло 7 ученых-вирусологов, работавших с мартышками-носителями, в 2000-м в Конго погибло 128, а в 2005 году в Анголе 329 человек, везде это 80% с лишним от числа заболевших.