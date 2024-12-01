Россияне рассказали о появившемся на Кубе смертельном вирусе

— В этой стране прекрасные пляжи и океан, но все остальное оставляет желать лучшего, — возмущен пенсионер из Москвы Валерий Глебович, который сейчас вместе с женой и внуками отдыхает на Острове свободы. — Санитария очень сомнительная, особенно в общепите и на фоне регулярных отключений света. У младшей внучки кровь носом пошла, когда мы были в Гаване. Жене посоветовали местную поликлинику, но вернулись они ни с чем и в шоке. У них тут система участковых врачей: на 10 тысяч пациентов несколько докторов. И они ходят по домам, так как поликлиника — это одно название, у них все почти на улице…