Россияне рассказали о плюсах отдыха в бархатный сезон

Такие результаты показал опрос, проведенный сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» совместно со «Сбер Еаптекой». В нем приняло участие более 3 тыс. пользователей социальных сетей, которые поделились своим мнением о преимуществах отдыха в это время года. С результатами ознакомились «Известия» в воскресенье, 29 сентября.
По итогам опроса, бархатный сезон почти вдвое опередил лето по популярности: 48% респондентов назвали его лучшим для отдыха, тогда как летние месяцы набрали 27% голосов. Осень замкнула тройку лучших времен года — каждый четвертый считает золотую пору самой подходящей для туристических поездок (25%). Весну и зиму респонденты выбирали намного реже — 19 и 12% голосов соответственно.
«Ключевым фактором в пользу выбора бархатного сезона для путешествий туристы назвали возможность продлить ощущение лета — об этом заявили 57% всех опрошенных», — говорится в исследовании.
Суммарно почти половина респондентов выделили аспекты, связанные с заботой о здоровье, как ключевые преимущества путешествий в бархатный сезон. Например, 18% участников ценят такой отдых за возможность укрепить иммунитет перед началом холодов, 16% опрошенных признались, что их радует спад активности насекомых, а 7 и 6% соответственно подчеркнули снижение концентрации аллергенов и инфекций, что делает отдых более безопасным для организма.
По мнению врача-терапевта медицинской компании «СберЗдоровье» Ольги Фроловой, отдых в бархатный сезон действительно имеет ряд преимуществ для здоровья организма.
«Более мягкая погода и отсутствие изнуряющей жары позволяют комфортнее и безопаснее проводить время на свежем воздухе, заниматься физической активностью и получать полезный солнечный свет с минимальными рисками для здоровья. Отдых в бархатный сезон особенно рекомендован людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — умеренная температура воздуха снижает нагрузку на сердце. Также отпуск в этот период подходит для людей с заболеваниями дыхательной системы, так как морской воздух благоприятно воздействует на органы дыхания и организм в целом. И конечно, для детей и пожилых людей бархатный сезон тоже является оптимальным временем для отдыха, так как они наиболее подвержены обезвоживанию на фоне жаркой погоды и плохо переносят перегревание организма», — отметила Фролова.
Не менее значимым плюсом, по мнению 42% участников опроса, является уменьшение числа туристов на курортах, что создает более спокойную атмосферу для отдыха и расширяет выбор доступных для бронирования объектов размещения (14% голосов).
Почти четверть туристов отметили экономичность поездок: 23% опрошенных привлекает снижение стоимости на транспорт и проживание в это время.
Среди других преимуществ участники опроса выделили активную фестивальную программу: в бархатный сезон проходит множество мероприятий, что открывает больше возможностей для развлечений на отдыхе, это отметили 6% респондентов.
По данным «Островка», некоторые регионы России в этом году показали особенно высокий рост спроса на отдых в бархатный сезон (даты заезда в сентябре) — например, среди курортных направлений отличился Крым, где отмечается увеличение числа бронирований в объектах размещения на 60%. Также для путешествий в начале осени туристы стали чаще выбирать дальние направления для приключенческого отдыха — например, на Камчатке рост бронирований составил 38% год к году, в Амурской области — 28%.
В десятку самых востребованных направлений по спросу на период бархатного сезона вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининградская область, Татарстан, Московская область, Ставропольский край, Нижегородская, Ростовская, Ярославская области и Дагестан. Средняя стоимость забронированной ночи составляет 5050 рублей — она выросла на 17% относительно прошлого года (4300 рублей).
«Важно знать, что получить тепловой или солнечный удар можно и в бархатный сезон, поэтому не стоит забывать про необходимость носить головные уборы, выбирать легкую и свободную одежду, употреблять достаточное количество жидкости, избегать длительного нахождения под палящим солнцем. Использование санскринов также обязательно — фактор защиты должен быть не ниже 30. Вместе с этим стоит помнить, что за спадом жары приходят и перепады температур между дневным и ночным временем суток, и если человек слишком легко одет, например, при прогулке поздним вечером, то повышается вероятность переохлаждения, что в итоге может привести к снижению иммунитета и другим негативным последствиям для организма», — уточнила Фролова.
По словам врача-терапевта, чтобы отдых был безопасным, необходимо также придерживаться умеренного режима активности и следить за сбалансированностью питания, а людям с хроническими заболеваниями стоит заранее проконсультироваться с врачом перед поездкой, в том числе чтобы собрать правильную аптечку в отпуск.
Согласно мнению директора Московского региона «Сбер Еаптеки» Аллы Сапровной, аптечка туриста в бархатный сезон мало чем будет отличаться от той, которая используется в любое время года. Она уточнила, что в нее обязательно должны войти препараты от аллергии, средства при расстройствах желудка — сорбенты, противодиарейные и противомикробные лекарственные средства, гели и мази от травм и ушибов, противопростудные средства и от укачивания.
Также эксперт посоветовала брать с собой только те лекарства, которыми вы уже пользовались ранее и знаете, как их принимать, а при комплектации дорожной аптечки средствами из аптечки домашней — взять за правило обязательно проверять сроки годности препаратов.
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