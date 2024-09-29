Россияне рассказали о плюсах отдыха в бархатный сезон

«Более мягкая погода и отсутствие изнуряющей жары позволяют комфортнее и безопаснее проводить время на свежем воздухе, заниматься физической активностью и получать полезный солнечный свет с минимальными рисками для здоровья. Отдых в бархатный сезон особенно рекомендован людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — умеренная температура воздуха снижает нагрузку на сердце. Также отпуск в этот период подходит для людей с заболеваниями дыхательной системы, так как морской воздух благоприятно воздействует на органы дыхания и организм в целом. И конечно, для детей и пожилых людей бархатный сезон тоже является оптимальным временем для отдыха, так как они наиболее подвержены обезвоживанию на фоне жаркой погоды и плохо переносят перегревание организма», — отметила Фролова.