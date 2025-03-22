Россияне рассказали о ключевых факторах при выборе застройщиков

«Сейчас нельзя строить дома, не обеспечив их социальной инфраструктурой. Это то, на что покупатель сегодня смотрит в первую очередь. Тем более что у нас большой поток внутренней миграции: люди активно переезжают семьями. Конечно, для них очень важна социальная инфраструктура, поскольку они выбирают не просто квадратные метры, а комфортную и продуманную среду для жизни», — прокомментировала директор компании Анастасия Маслеха.