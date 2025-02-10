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Россияне рассказали, куда поедут в отпуск этим летом

Сервис по покупке авиа- и ж/д билетов Купибилет провел исследование, в ходе которого выяснил, куда планируют россияне поехать на период летнего отпуска и что влияет на их выбор.

Источник: Rafael Cisneros Méndez/CC0

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Исходя из итогов опроса, становится ясно, что внутренний туризм остается приоритетным направлением. Треть респондентов (30%) планируют поездку в другой город России; 10% — за город, на природу; и 12% — в крупные города (Москва, Санкт-Петербург и т. д.). Зарубежные путешествия также популярны: 18% планируют посетить страны Азии, а 9% — Европу. Российские морские курорты (Сочи, Крым) интересны лишь 2% ответивших.

При выборе маршрута, соотечественники руководствуются следующими критериями:

  • выбирают любимые места, где отдыхают каждый год (30%).
  • Значительная часть опрошенных (25%) предпочитает готовые туры от агентств.
  • Рекомендации друзей и знакомых также играют важную роль для 17%.
  • Менее популярны поиск на туристических сайтах и агрегаторах (10%),
  • рейтинги и обзоры блогеров (10%), а также спонтанный выбор, основанный на акциях и скидках (4%).
  • Влияние социальных сетей также минимально (4%).

«Популярность внутреннего туризма, подтверждаемая его доступностью и привлекательностью, сосуществует с устойчивым интересом к зарубежным направлениям. Это свидетельствует о существовании двух сегментов рынка: один, ориентированный на экономичность и знакомые места, и другой, стремящийся к новым впечатлениям и расширению кругозора», — поделился Андрей Маслак, директор по продукту Купибилет.