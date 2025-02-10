Россияне рассказали, куда поедут в отпуск этим летом

«Популярность внутреннего туризма, подтверждаемая его доступностью и привлекательностью, сосуществует с устойчивым интересом к зарубежным направлениям. Это свидетельствует о существовании двух сегментов рынка: один, ориентированный на экономичность и знакомые места, и другой, стремящийся к новым впечатлениям и расширению кругозора», — поделился Андрей Маслак, директор по продукту Купибилет.