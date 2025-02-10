Россияне рассказали, куда поедут в отпуск этим летом

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.
Исходя из итогов опроса, становится ясно, что внутренний туризм остается приоритетным направлением. Треть респондентов (30%) планируют поездку в другой город России; 10% — за город, на природу; и 12% — в крупные города (Москва, Санкт-Петербург
При выборе маршрута, соотечественники руководствуются следующими критериями:
- выбирают любимые места, где отдыхают каждый год (30%).
- Значительная часть опрошенных (25%) предпочитает готовые туры от агентств.
- Рекомендации друзей и знакомых также играют важную роль для 17%.
- Менее популярны поиск на туристических сайтах и агрегаторах (10%),
- рейтинги и обзоры блогеров (10%), а также спонтанный выбор, основанный на акциях и скидках (4%).
- Влияние социальных сетей также минимально (4%).
«Популярность внутреннего туризма, подтверждаемая его доступностью и привлекательностью, сосуществует с устойчивым интересом к зарубежным направлениям. Это свидетельствует о существовании двух сегментов рынка: один, ориентированный на экономичность и знакомые места, и другой, стремящийся к новым впечатлениям и расширению кругозора», — поделился Андрей Маслак, директор по продукту Купибилет.