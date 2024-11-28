Россияне рассказали, каким должно быть идеальное первое свидание

Девушки любят готовиться к свиданию основательно: 38% опрошенных считают, что нужно не только все продумать, но и иметь запасной план. А вот юноши напротив: 52% уверены, что лучшее свидание — спонтанное. При этом подавляющее большинство обоих полов согласно, что место для свидания лучше выбирать вместе.