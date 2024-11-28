Россияне рассказали, каким должно быть идеальное первое свидание

Первое свидание — важный этап отношений: если оно окажется неудачным, вряд ли общение получится продолжить. Но как узнать, что понравится человеку, с которым вы почти не знакомы? Беспроигрышный вариант — обратиться к статистике.
Газета «Известия» поделилась результатами опроса россиян, который провел популярный сервис знакомств Mamba — вот, что думают о свиданиях наши соотечественники.
Самые популярные места для свиданий — парк (его выбрало 60% мужчин и женщин) и кафе (его выбрали 75% женщин).
Удачно выбранное место — главный залог успеха для первого свидания: в этом уверены 77% женщин и 72% мужчин.
Лучше выбрать какое-нибудь активное занятие: мастер-класс или бильярд. Такой вариант одобряет треть женщин и 22% мужчин. 25% и мужчин, и женщин с удовольствием бы сходили в кино. А вот концерты и фестивали для первого свидания одобряют только 4% мужчин и 7% женщин.
Мужчину, кстати, можно сразу пригласить к себе домой: 30% опрошенных такой вариант поддерживает. А вот из девушек столь решительный шаг поддержали только 6%.
Свидание лучше назначать на выходной или пятницу. Лучше — на вечер: так считают 70% ответивших. Днем готовы встретиться только 25%, а вот утром — почти никто (где-то грустит одинокий Винни-пух).
Девушки любят готовиться к свиданию основательно: 38% опрошенных считают, что нужно не только все продумать, но и иметь запасной план. А вот юноши напротив: 52% уверены, что лучшее свидание — спонтанное. При этом подавляющее большинство обоих полов согласно, что место для свидания лучше выбирать вместе.
Сколько тратить на первое свидание? 30% опрошенных обоих полов считают оптимальной суммой 2−4 тысячи рублей.
И, наконец, кто должен приглашать на свидание? 86% женщин уверены, что это задача мужчины. И 49% мужчин с ними согласны — а вот 44% считают, что кто больше заинтересован, тот пускай и приглашает.
В опросе приняли участие 3 640 респондентов старше 18 лет из разных регионов России.
Ранее рассказывали, какого результата мужчины и женщины ждут от первого свидания.