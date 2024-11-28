Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне рассказали, каким должно быть идеальное первое свидание

75% женщин хотят провести его в кафе, а 60% мужчин — в парке.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Первое свидание — важный этап отношений: если оно окажется неудачным, вряд ли общение получится продолжить. Но как узнать, что понравится человеку, с которым вы почти не знакомы? Беспроигрышный вариант — обратиться к статистике.

Газета «Известия» поделилась результатами опроса россиян, который провел популярный сервис знакомств Mamba — вот, что думают о свиданиях наши соотечественники.

Самые популярные места для свиданий — парк (его выбрало 60% мужчин и женщин) и кафе (его выбрали 75% женщин).

Удачно выбранное место — главный залог успеха для первого свидания: в этом уверены 77% женщин и 72% мужчин.

Лучше выбрать какое-нибудь активное занятие: мастер-класс или бильярд. Такой вариант одобряет треть женщин и 22% мужчин. 25% и мужчин, и женщин с удовольствием бы сходили в кино. А вот концерты и фестивали для первого свидания одобряют только 4% мужчин и 7% женщин.

Мужчину, кстати, можно сразу пригласить к себе домой: 30% опрошенных такой вариант поддерживает. А вот из девушек столь решительный шаг поддержали только 6%.

Свидание лучше назначать на выходной или пятницу. Лучше — на вечер: так считают 70% ответивших. Днем готовы встретиться только 25%, а вот утром — почти никто (где-то грустит одинокий Винни-пух).

Девушки любят готовиться к свиданию основательно: 38% опрошенных считают, что нужно не только все продумать, но и иметь запасной план. А вот юноши напротив: 52% уверены, что лучшее свидание — спонтанное. При этом подавляющее большинство обоих полов согласно, что место для свидания лучше выбирать вместе.

Сколько тратить на первое свидание? 30% опрошенных обоих полов считают оптимальной суммой 2−4 тысячи рублей.

И, наконец, кто должен приглашать на свидание? 86% женщин уверены, что это задача мужчины. И 49% мужчин с ними согласны — а вот 44% считают, что кто больше заинтересован, тот пускай и приглашает.

В опросе приняли участие 3 640 респондентов старше 18 лет из разных регионов России.