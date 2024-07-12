Россияне рассказали, какие школьные знания пригодились им во взрослой жизни

«В комментариях к опросу особенно часто повторялась просьба вернуть черчение и логику в школьную программу. По мнению респондентов, отсутствие этих предметов приводит к значительному снижению уровня технического, пространственного и творческого мышления школьников, а также лишает подрастающее поколение средств для точного выражения мыслей, без которых оказывается малоэффективной любая мыслительная деятельность в целом. С другой стороны, среди родителей школьников популярно мнение о том, что современная школьная программа уже итак слишком перегружена, а еще остро ощущается нехватка квалифицированных преподавателей и педагогов. В связи с чем вопрос о расширении набора школьных предметов только вызывает опасение», — комментируют авторы исследования.