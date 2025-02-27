Россияне рассказали, какие профессии выбрали бы для своих детей

Согласно результатам исследования, проведенного Группой «Ренессанс Страхование» совместно с платформой hh.ru, 31% родителей мечтают, чтобы их дети работали в IT, 21% отдают предпочтение медицинским специальностям, а 15% — инженерным. Желание видеть своих детей в IT чаще всего высказывают молодые респонденты в возрасте от 18 до 24 лет — 39%. Профессию врача выбирают в основном опрошенные в возрасте 34−35 лет (27%), а инженера — респонденты от 35 до 44 лет (19%).
Исследователи отметили, что среди тех, кто хочет, чтобы их ребенок стал врачом, большинство сами работают в этой сфере. При этом почти 40% медиков надеются, что их дети выберут профессию в области IT.
Что касается предпочтений в отношении рабочего формата, 48% респондентов выбрали фриланс (работу на себя) как самый распространенный вид деятельности. На втором месте оказалась работа в крупных частных и государственных компаниях — 37%.
Участники проявили интерес к предпринимательству: почти 70% опрошенных в возрасте 18−24 лет хотели бы, чтобы их дети владели собственным бизнесом (68%). Среди респондентов 25−34 лет такое желание выразили 50%.
Однако не все профессии вызывают восторг у родителей. В топ-5 наименее желаемых специальностей вошли: блогер — 28% участников, автомеханик — 17%, воспитатель/няня — 16%, актер — 15%, агент по недвижимости — 13%. Кроме того, в этот список попали мастер ногтевого сервиса (12%), бухгалтер (11%), продавец-консультант (10%) и учитель (8%).
Несмотря на предпочтения в выборе профессий, более половины опрошенных (54%) уверены, что успех в карьере и стабильный заработок зависят не от выбранной специальности, а от индивидуальных способностей и упорства. Почти 80% респондентов заявили, что легко примут любой выбор своего ребенка (78%).
От качественно подобранной команды зависит успешное развитие любого бизнеса. Поэтому рекрутинг крайне важен как процесс в формировании ключевого — человеческого — ресурса организации. Ранее рассказали о тонкостях работы по подбору персонала.