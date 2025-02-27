Россияне рассказали, какие профессии выбрали бы для своих детей

Согласно результатам исследования, проведенного Группой «Ренессанс Страхование» совместно с платформой hh.ru, 31% родителей мечтают, чтобы их дети работали в IT, 21% отдают предпочтение медицинским специальностям, а 15% — инженерным. Желание видеть своих детей в IT чаще всего высказывают молодые респонденты в возрасте от 18 до 24 лет — 39%. Профессию врача выбирают в основном опрошенные в возрасте 34−35 лет (27%), а инженера — респонденты от 35 до 44 лет (19%).