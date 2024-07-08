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Россияне рассказали, какие фильмы считают культовыми

Также они назвали культовых киногероев и актёров.

Источник: Агентство «Москва»

В России в третий раз провели опрос «Киногерои поколений». В нём приняли участие зрители разных возрастных групп: X (41—60 лет), Y (26—40 лет) и Z (14—25 лет). У них спрашивали, какие киноленты, герои и актёры являются культовыми. Итоги опубликовал «Бюллетень кинопрокатчика».

Оказалось, что у каждого поколения свои культовые картины, герои и актёры. Единственной точкой пересечения во вкусах стала кинодилогия «Брат». Она обнаружилась во всех трёх списках.

Также респонденты всех возрастов считают главного героя криминальный драмы Алексея Балабанова культовым персонажем. А сыгравшего его Сергея Бодрова-младшего все поколения назвали культовым актёром.