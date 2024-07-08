Россияне рассказали, какие фильмы считают культовыми

В России в третий раз провели опрос «Киногерои поколений». В нём приняли участие зрители разных возрастных групп: X (41—60 лет), Y (26—40 лет) и Z (14—25 лет). У них спрашивали, какие киноленты, герои и актёры являются культовыми. Итоги опубликовал «Бюллетень кинопрокатчика».