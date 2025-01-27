Россияне рассказали, как возвращаются в рабочий режим после длительных выходных

«Когда человек проводит несколько дней или недель в менее напряженной обстановке, его организм привыкает к новому ритму: более продолжительному сну, меньшей активности, отсутствию жестких графиков. Возвращение к рабочим обязанностям требует времени, чтобы вновь перестроить внутренние механизмы. Минимизировать стресс поможет постепенное возвращение к привычному графику сна за несколько дней до окончания отпуска, а также правильное планирование задач и расстановка приоритетов в первые дни работы. При этом сама лень не всегда является чем-то негативным. В некоторых ситуациях она становится способом заботы о себе. Например, если человек сталкивается с задачами, которые он подсознательно считает ненужными или лишенными смысла, организм таким образом сигнализирует о необходимости пересмотра приоритетов. Постоянная лень может быть связана с индивидуальными особенностями характера и состояния психики. Если состояние апатии сохраняется и сопровождается тревожностью или бессонницей, это может быть признаком депрессии или эмоционального выгорания. В таких случаях рекомендуется обратиться к специалисту для получения профессиональной помощи», — комментирует эксперт.