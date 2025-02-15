Россияне рассказали, как относятся к любви в школьной литературе

28% опрошенных уверены, что отношения из школьной классики безнадежно устарели, а еще 23% считают, что они нужны лишь чтобы сделать сюжет интереснее, а воспринимать их как что-то реалистичное не стоит. Впрочем, 10% до сих пор полагают, что в классических книгах представлен идеал романтических отношений, на который стоит ориентироваться.