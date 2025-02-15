Россияне рассказали, как относятся к любви в школьной литературе

Евгений Онегин и Татьяна Ларина, Пьер Безухов и Наташа Ростова, тургеневские девушки — на этих и многих других историях из школьного курса литературы юные читатели знакомятся с тем, какими могут быть человеческие отношения и какими они были в императорской России.
Но такие ли это удачные образцы для подражания? Насколько любовь из русской классики выдерживает испытание временем и соответствует современным стандартам? «Дзен» решил узнать, что думают об этом сами россияне — о результатах рассказала «Афиша Daily».
28% опрошенных уверены, что отношения из школьной классики безнадежно устарели, а еще 23% считают, что они нужны лишь чтобы сделать сюжет интереснее, а воспринимать их как что-то реалистичное не стоит. Впрочем, 10% до сих пор полагают, что в классических книгах представлен идеал романтических отношений, на который стоит ориентироваться.
Главные «краши» современной публики распределились следующим образом:
У мужчин:
- Ольга Ильинская («Обломов»);
- Маргарита («Мастер и Маргарита»);
- Анна Каренина («Анна Каренина»);
- Лиза («Бедная Лиза»).
У женщин:
- Алексей Вронский («Анна Каренина»);
- Федор Долохов («Война и мир»);
- мистер Дарси («Гордость и предубеждение»).
Главная книга о любви в русской литературе — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. По крайней мере, так считают 27% опрошенных.
На втором месте «Евгений Онегин» Александра Пушкина (23%), а третье с 18% разделили «Обломов» Ивана Гончарова и «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова.
С небольшим отрывом пятерку замыкают «Война и мир» Льва Толстого (16%) и «Гранатовый браслет» Александра Куприна (14%).
Опрос проводился онлайн. В нем приняли участие 1217 респондентов из разных регионов страны.
Ранее рассказывали, сколько россиян отмечают День святого Валентина — согласно опросу, не так уж и много.