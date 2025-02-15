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Россияне рассказали, как относятся к любви в школьной литературе

Каждый третий считает отношения из школьной программы токсичными.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Газета.Ру

Евгений Онегин и Татьяна Ларина, Пьер Безухов и Наташа Ростова, тургеневские девушки — на этих и многих других историях из школьного курса литературы юные читатели знакомятся с тем, какими могут быть человеческие отношения и какими они были в императорской России.

Но такие ли это удачные образцы для подражания? Насколько любовь из русской классики выдерживает испытание временем и соответствует современным стандартам? «Дзен» решил узнать, что думают об этом сами россияне — о результатах рассказала «Афиша Daily».

28% опрошенных уверены, что отношения из школьной классики безнадежно устарели, а еще 23% считают, что они нужны лишь чтобы сделать сюжет интереснее, а воспринимать их как что-то реалистичное не стоит. Впрочем, 10% до сих пор полагают, что в классических книгах представлен идеал романтических отношений, на который стоит ориентироваться.

Главные «краши» современной публики распределились следующим образом:

У мужчин:

  • Ольга Ильинская («Обломов»);
  • Маргарита («Мастер и Маргарита»);
  • Анна Каренина («Анна Каренина»);
  • Лиза («Бедная Лиза»).

У женщин:

  • Алексей Вронский («Анна Каренина»);
  • Федор Долохов («Война и мир»);
  • мистер Дарси («Гордость и предубеждение»).

Главная книга о любви в русской литературе — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. По крайней мере, так считают 27% опрошенных.

На втором месте «Евгений Онегин» Александра Пушкина (23%), а третье с 18% разделили «Обломов» Ивана Гончарова и «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова.

С небольшим отрывом пятерку замыкают «Война и мир» Льва Толстого (16%) и «Гранатовый браслет» Александра Куприна (14%).

Опрос проводился онлайн. В нем приняли участие 1217 респондентов из разных регионов страны.

Ранее рассказывали, сколько россиян отмечают День святого Валентина — согласно опросу, не так уж и много.