Россияне рассказали, где работают самые завидные невесты

Такие ответы дали как представители работодателей, так и наемные работники в ходе исследования сервиса SuperJob. 63% опрошенных заявили, что романтические отношения между руководителями и подчиненными мешают делу. Но о том, что любовные отношения между коллегами вредят работе, заявили только 47% из них. При этом 35% участников опроса признались, что были участниками интимных отношений с начальником или подчиненным. У 47% были служебные романы с равными по статусу коллегами.