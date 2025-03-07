Россияне рассказали, где работают самые завидные невесты

Самые завидные невесты работают в сфере финансов и банковского дела, считают треть российских мужчин. Это выяснилось в ходе исследования, проведенного сервисом «Работа.ру» (результаты есть у РБК Life).
В исследовании приняли участие более 1,7 тыс. пользователей сервиса мужского пола старше 18 лет из всех регионов России. Им задали вопрос «Как вы считаете, в каких сферах работают самые перспективные невесты?».
Лидирующую позицию среди самых завидных невест, по мнению мужчин-респондентов, как раз заняли представительницы финансово-банковской отрасли (35%). На втором месте — сотрудницы сферы медицины и ветеринарии (33%). Замыкают тройку лидеров «рейтинга перспективности» работницы сферы красоты и здоровья (25%). За ними следуют IT и телекоммуникации (22%), а также культура и искусство (21%).
У респондентов была возможность выбрать несколько вариантов ответов. В топ-10 по итогам опроса также вошли такие сферы деятельности:
- IT и телекоммуникации (22%);
- культура и искусство (21%);
- недвижимость — (19%);
- образование — (18%);
- работы с иностранными языками — (18%);
- журналистика — (16%);
- спорт — (15%).
Также участники исследования отмечали такие отрасли, как авиация (14%), производство и агропромышленный комплекс (12%), PR и маркетинг (12%), ритейл и торговля (10%), и бытовые услуги (5%). Каждый пятый мужчина — участник исследования отметил графу «Другое».
«Главным фактором притягательности опрошенные отметили привлекательные личностные качества (41%). Треть респондентов (35%) отмечают приятную внешность среди представительниц определенных профессий. Также важную роль играют высокий уровень эрудиции (34%) и высокооплачиваемая работа (33%)», — прокомментировали для РБК Life результаты авторы опроса.
На наличие большого числа молодых девушек в выбранных сферах обращают внимание 26% опрошенных. Помимо этого, респонденты ценят креативность (19%) и финансовую грамотность (18%), а также «близость по духу» (15%).
Ранее были опубликованы данные еще двух любопытных опросов на тему работы и личной жизни. Служебные романы между руководителями и подчиненными респонденты признали более вредными для работы, чем отношения между коллегами.
Такие ответы дали как представители работодателей, так и наемные работники в ходе исследования сервиса SuperJob. 63% опрошенных заявили, что романтические отношения между руководителями и подчиненными мешают делу. Но о том, что любовные отношения между коллегами вредят работе, заявили только 47% из них. При этом 35% участников опроса признались, что были участниками интимных отношений с начальником или подчиненным. У 47% были служебные романы с равными по статусу коллегами.
А половина российских работодателей не одобряют служебные романы в коллективе, которым руководят. 55% респондентов уверены, что романтические отношения между коллегами скорее негативно влияют на эффективность их работы.