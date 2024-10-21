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Россияне рассказали, для чего они ищут себе замену при увольнении

Многие россияне при увольнении ищут на свое место нового сотрудника — об этом сообщил каждый пятый участник соответствующего опроса.

Источник: Freepik

Из них 30% делают это для сглаживания переходного периода и помощи коллегам, цитирует RT результаты исследования.

Из россиян, искавших себе замену при увольнении, 10% делали это по своему желанию, а еще 7% признались, что их об этом попросил руководитель. 30% искали замену, чтобы избавить коллег от лишней нагрузки при уходе с работы.

Также говоря о смене работы, 28% россиян назвали долгом сохранение компании в хорошем состоянии благодаря плавной передаче своих прежних обязанностей. Также 21% считают, что поиск замены на свое место — это залог сохранения отношений с коллегами и начальством, что может пригодиться в будущем. Еще 16% отмечают, что благодаря этому они могут снизить негативный эффект своего ухода.

Исследование сервиса «Работа.ру» подготовлено на основе ответов 3,6 тыс. россиян и 400 представителей бизнеса.

До этого выяснилось, что больше половины россиян (57%) готовы сменить работу в этом году, если получат хорошее предложение. 17% намерены сменить ее в любом случае. Больше четверти респондентов (26%) устраивает нынешнее место работы. Также оказалось, что те, кто решился на увольнение в 2023 году, подняли свой доход. В среднем такие сотрудники стали зарабатывать на 20% больше, чем ранее.