Россияне рассказали, для чего они ищут себе замену при увольнении

До этого выяснилось, что больше половины россиян (57%) готовы сменить работу в этом году, если получат хорошее предложение. 17% намерены сменить ее в любом случае. Больше четверти респондентов (26%) устраивает нынешнее место работы. Также оказалось, что те, кто решился на увольнение в 2023 году, подняли свой доход. В среднем такие сотрудники стали зарабатывать на 20% больше, чем ранее.